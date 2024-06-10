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Путін планує відвідати КНДР та В’єтнам у червні, - росЗМІ

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Володимир Путін та Кім Чен Ин

Російський диктатор Володимир Путін найближчим часом планує здійснити робочий візит до Північної Кореї та В'єтнаму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Ведомости".

Зазначається, що візит Путіна до В'єтнаму запланований на червень, і, швидше за все, він відбудеться відразу після візиту до КНДР.

Зокрема, посол Росії у Північній Кореї Олександр Мацегора підтвердив виданню "активну підготовку" візиту керманича Кремля до Пхеньяна.

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Видання нагадало, що за час свого президентства впродовж 24 років Путін лише один раз відвідував з візитом Північну Корею – у липні 2000 року. Тоді він зустрічався ще з попереднім лідером КНДР Кім Чен Іром.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про поїздки, не підтвердив і не спростував її, заявивши лише, що "коли час настане, ми будемо робити відповідні оголошення".

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Gary Grant
    Щоб воно там здохло від лихоманки,падло.
  • евгений коноваленко 972d00ac
    поїде за в'єтнамками
    для вагнерівців..
  • Urs
    за такий короткий термін із в'єтгамця навіть посереднього снайпера не підготуєш.
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