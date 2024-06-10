Глава МЗС Швейцарії Кассіс про Саміт миру: РФ повинна буде взяти у ньому участь, питання лише - коли

У Швейцарії заявили, що Глобальний саміт миру - це лише перший крок до мирного процесу.

Про це заявив глава МЗС Ігнаціо Кассіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вже говорив, що ми хотіли б, щоб в ідеалі Росія була залучена до цього процесу від самого початку. Це те, що ми хотіли б зробити. Але на це підуть тижні, місяці. І чи буде цей процес успішним зрештою, нам доведеться почекати й подивитися. І очевидно, що для того, щоб мирний процес просувався вперед, потрібна участь Росії", - сказав міністр на пресконференції.

За словами, Кассіса, мирна конференція - це лише перший крок на шляху до мирного процесу.

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"Коли справа дійде до власне мирного процесу, Росія повинна буде взяти в ньому участь ... Тобто питання не в тому, чи буде Росія на борту, а в тому, коли вона буде на борту", - пояснив очільник МЗС Швейцарії.

Міністр зазначив, що під час підготовки вирішували, чи запрошувати в принципі Росію.

"Нам знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до рішення з цього питання. Звісно, це був би варіант, але проблема в тому, що вже заздалегідь було зрозуміло, що Росія не хоче брати участь. ... Якби вони (Росія. - Ред.) прийняли запрошення, то це стало б конфліктом із позицією України на той момент... Звісно, ми вивчали й інші шляхи, але поки що не змогли відчинити і ті, і ті двері, щоб прийняти обидві сторони в ситуації, на яку вони обидві (Україна і РФ. - Ред.) погодяться", - додав Кассіс.

Також він розповів, що на Саміті миру працюватимуть два акредитовані від Росії представники ЗМІ.

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Глобальний саміт миру

Уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.