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Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні. ПЕРЕЛІК

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Хто поїде на конференцію з відновлення

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну на третій конференції з відновлення, що розпочинається завтра у столиці Німеччини Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження оприлюднено на сайті ОП.

Так, делегацію очолить віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.

До складу також увійдуть:

  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • міністр соціальної політики Оксана Жолнович;
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
  • міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
  • перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков;
  • заступник глави ОП Ростислав Шурма.

Свириденко дозволили вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників.

Міністерству економіки України за погодженням із Міністерством закордонних справ України доручено затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • частный сектор
    ну не зєлєнскай а єрмак затвердив
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    бачите?
    прямо, батько рідний!
    і про село знає. і, особисто, відрядження виписує.
    тільки, до п'яти рахувати не вміє.
  • Hulio
    Галущенко, Шурма... все ясно.
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