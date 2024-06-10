Мешканець Закарпаття отримав три роки ув’язнення за ухилення від мобілізації

Чоловіка, який відмовився проходити військову службу, Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним в ухиленні від мобілізації. Вирок суду - три роки тюремного ув’язнення для ухилянта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZAHID.NET

Як зазначається у вироку, оприлюдненому в судовому реєстрі у червні 2024 року, мешканець Закарпаття в листопаді 2022 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. Після цього Андрій Ш. отримав повістку про необхідність прийти у ТЦК для відправки на місце служби. У зазначений день чоловік прийшов, але написав відмову від призову на військову службу під час мобілізації.

Щодо Андрія Ш. порушили кримінальну справу. Як заявив обвинувачений у суді, його забрали з дому та чотири дні утримували у ТЦК. За його словами, під час проходження ВЛК лікарі його не оглядали, не ставили жодних питань, а лише видали довідку про те, що він придатний до військової служби. За словами обвинуваченого, його у ТЦК його змусили підписати усі документи, але попри це він не звертався до поліції.

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Суддя, яка розглядала справу, дослідила всі матеріали та аргументи сторін, визнавши Андрія Ш. винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Мешканцю Закарпаття призначили три роки тюрми.

Зазначається, що вирок можна оскаржити.

Нагадаємо, раніше на Харківщині двох чоловіків засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.