Підсанкційний танкер РФ проплив 12 тисяч кілометрів, щоб таємно перевантажити нафту на інше судно біля Сінгапуру

Перший російський танкер, який перебуває під санкціями США, здійснив таємне перевантаження нафти на інше судно. Відбулося це біля Сінгапуру.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

На російський танкер "Примор’я" управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США наклало санкції в жовтні 2023 року. Після цього судно близько 6 місяців не займалося перевезенням нафти.

Однак наприкінці квітня цього року танкер прибув до російського чорноморського порту "Новоросійськ" і завантажився сирою нафтою марки Urals. З порту судно вирушило у рейс довжиною 7,5 тис. миль (близько 12 тисяч кілометрів), щоб прибути до місця, що розташоване приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру.

Після прибуття до місця призначення 900-футовий російський танкер зник із системи автоматичної ідентифікації (AIS), яка використовується комерційними суднами для транслювання свого місцеперебування та пунктів призначення з міркувань безпеки. Bloomberg зазначає, що AIS може вимкнути екіпаж судна.

Супутникові знімки показали, що після вимкнення AIS російський танкер 3 червня передав свій вантаж іншому кораблю - Ocean Hermana.

"Таємне передавання теоретично може дозволити покупцю нафти уникнути асоціації з судном, що потрапило під санкції. Виявлення судна-одержувача ускладнює приховування походження вантажу", - пишуть журналісти.

Зазначається, що російський танкер "Примор’я" перевозив близько 1 мільйона барелів нафти. Судно належить російській державній нафтовій танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".

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Bloomberg додає, що, найімовірніше, нафту відправили до Китаю.

Крім цього, агентство пише, що інше російське підсанкційне судно "Братськ" наразі теж йде маршрутом танкера "Примор’я". Зараз "Братськ" перебуває в Індійському океані з вантажем сирої нафти марки Urals, який він завантажив у Новоросійську 23 травня. Очікується, що біля Сінгапуру судно з'явиться 17 червня.

Раніше повідомлялося, що російська компанія "Совкомфлот" перейменовує деякі свої нафтові танкери після того, як вони потрапили під санкції США.

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