Напад на ТЦК із сокирами: Двом жителям Буковини загрожує до 7 років тюрми

Двоє жителів Буковини, які напали із сокирами на військових ТЦК та СП, постануть перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду до суду. Чоловікам інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.

Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Надалі, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП дістав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

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