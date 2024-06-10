За 15 000 доларів допомагав ухилятися від служби – поліцейські Київщини ліквідували злочинну схему. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції затримали на Київщині організатора схеми з ухиляння від мобілізації під час отримання першого грошового траншу від "клієнта". Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

"Поліцейські отримали інформацію про те, що 36-річний киянин за певну винагороду обіцяв чоловікам призовного віку допомогти виїхати за кордон. Маючи зв’язки в одному з медичних інститутів та військово-лікарській комісії при районному територіальному центрі комплектування на Київщини, він гарантував позитивно розв’язати питання щодо ухилення від військової служби. Вартість такої "послуги" вартувала бажаючим 15 000 доларів", - ідеться в повідомленні.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Київській області затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 7 500 доларів першого траншу.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Триває досудове розслідування.

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