Уряд Польщі погодив створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю

У понеділок, 10 червня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про схвалення резолюції, яка передбачає створення буферної зони на кордоні з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 10 червня польський уряд провів виїзне засідання в місті Білосток, яке розташоване за трохи більш як 50 кілометрів від кордону з Білоруссю. Під час засідання уряд Польщі підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з РБ, де почастішали напади на прикордонників з боку нелегальних мігрантів.

На пресконференції після засідання Туск розповів, що міністри говорили про те, що країна має зробити для покращення ситуації на кордоні.

"Ми схвалили резолюцію про створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю... Ідея полягає в тому, що щоб ускладнити переправлення нелегальних мігрантів через польсько-білоруський кордон і створити кращі умови для служби, як для прикордонної служби, так і для військових і поліції", - заявив очільник польського уряду.

Високопосадовець додав, що уряд усвідомлює негативні наслідки створення такої зони для населення та шукатиме шляхи, як допомогти місцевим мешканцям. Туск додав, що влада шукатиме шляхи, щоб допомогти людям.

"Цей процес вже почався", - сказав очільник уряду Польщі.

Крім цього, Туск розповів про розміри буферної зони, яку планують створити на польсько-білоруському кордоні.

Читайте також: У Польщі затримали двох громадян Білорусі та одного поляка. Їх підозрюють у шпигунстві на Росію

"Мова йде про кілька десятків кілометрів і 200 метрів углиб. У заповідниках є місця, де ця зона буде сягати близько двох кілометрів, але це невеликі ділянки, і вони пов’язані з присутністю контрабандистів, які діють переважно в лісистій місцевості і не безпосередньо на кордоні, а лише на відстані 1-1,5 кілометра. У цих місцях зона буде ширшою", - розповів польський прем'єр.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що нелегальні мігранти постійно намагаються потрапити до Польщі з Білорусі. Вони діють агресивно проти польських силовиків на кордоні.

Читайте також: Польща відновлює буферну зону та передачу "всіх наявних ресурсів" для захисту кордону з Білоруссю, - Туск