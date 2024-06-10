Росіяни вдарили по Харкову КАБами: сталася пожежа, семеро постраждалих (оновлено)

Російська окупаційна армія обстріляла Харків керованими авіабомбами. Сталася пожежа.

Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ

"О 17:35 окупанти вдарили по Харкову. Попередньо - використали КАБ", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, виникла пожежа в будинку.

Інформація про постраждалих поки що не надходила.

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Пізніше мер Харкова Ігор Терехов написав: "По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці".

ОНОВЛЕННЯ:

О 18.13. Синєгубов написав: UPD: "Унаслідок удару по Харкову постраждали шість людей. За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто. Огляд місць влучань триває".

О 18.14 Терехов додав: "На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби".

О 18.39 Синєгубов повідомив: "Рятувальники деблоковують ще одного постраждалого з-під завалів будинку. Із 75-річним чоловіком є звʼязок".