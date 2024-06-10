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У туристичних районах Прикарпаття прикордонники посилено працюють на підставі наказів про додаткові обмежувальні заходи, - ДПСУ

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У туристичних районах Прикарпаття прикордонники посилено працюють на підставі наказів про додаткові обмежувальні заходи, - ДПСУ

У туристичних районах Буковини та Франківщини прикордонники посилено працюють на підставі наказів комендантів цих областей про додаткові обмежувальні заходи, які пов’язані з воєнним станом.

Про це розповів у коментарі "УП" помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

УП з посиланням на місцеві ЗМІ зазначає, що на залізничних станціях, таких як Ворохта, Татарів та Вороненко в Івано-Франківській області, прикордонники перевіряють документи у громадян і "активно шукають ухилянтів".

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв прокоментував цю інформацію. Він пояснив, що його колеги керуються наказом коменданта Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ від квітня 2024 року щодо запровадження додаткових заходів особливого режиму, який передбачає певні обмеження, зокрема й у пересуванні.

Заруднєв додав, що цей наказ тимчасовий, але часові рамки закінчення його дії наразі не визначені.

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"Прикордонники спільно з представниками ТЦК та СП і поліцейськими патрулюють зокрема залізничні вокзали, та перевіряють документи в громадян. На запит правоохоронців громадянин має пред'явити документ, що засвідчує його особу, чоловікам обов'язково мати при собі військово-обліковий документ", - розповів він.

Представник прикордонної служби також нагадав про спецрежим, який був запроваджений урядом у грудні 2023 року. Він вимагає обов’язкового дозволу від ДПСУ на перебування в прикордонній смузі завширшки у п’ять кілометрів від лінії державного кордону.

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Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Скільки ж там ухилянтів в формі!?
  • Sergiy Vitalyovich
    Ну не воювати ж їм, бо не для того вони у військо йшли та свого часу платили чималі суми за вступ в Хмельницьку академію прикордонних військ, а потім ще й за розподіл на західний кордон, а ще ж є блатники з військових династій. Та оскільки воювати комусь треба, то полюють на небагатих цивільних - так добре і комфортно ховатися за їх спинами отримуючи пільги, чималу платню та ранню пенсію.
  • Panda Freeav
    ті що ловлять? тих дохріна.. в дспу влаштувались, і батальони охороняють наш західний кордон від коварних європейців
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