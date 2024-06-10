"Армія дронів" ліквідувала 304 одиниці російської техніки та 64 окупантів за минулий тиждень, - Федоров. ІНФОГРАФІКА
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Віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів скільки окупантів та техніки ліквідувала "Армія дронів" за минулий тиждень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Ударні дрони на фронті майже не поступаються артилерії, а в деяких випадках навіть ефективніші, адже точніше можуть бити в ціль. Лише за минулий тиждень підрозділи БпЛА уразили 43 російські танки, 90 гармат і 133 вантажівки. Інновації - це наша сила й перевага. ", - підкреслив міністр.
Серед знищеної російської техніки також:
- 18 броньованих машин;
- 9 САУ;
- 27 одиниць радіотехнічного обладнання;
- 338 опорних пунктів ворога;
- 64 російських окупантів;
- 7 мінометів/ПТРК/кулеметів;
- 4 РСЗВ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано більш як 300 тисяч безпілотників, 90% з яких - українського виробництва.