Вибух на збройовому заводі у Польщі: Туск заявив, що влада поки не бачить іноземного сліду в інциденті

Влада Польщі наразі не бачить доказів причетності "зовнішніх сил" до вибуху на збройовому заводі Mesko у Свєнтокшиському воєводстві.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції після виїзного засідання уряду, пише Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед іншого під час брифінгу польський прем'єр згадав про вибух на заводі з виробництва боєприпасів Mesko. Туск сказав, що наразі немає доказів причетності до інциденту "зовнішніх сил".

"Зі зрозумілих причин ми дуже пильно й чутливо реагуємо на всі подібні ситуації. Наразі немає підстав припускати, що за цією драматичною подією стоїть якась зовнішня сила",- сказав очільник польського уряду.

Вибух на заводі Mesko у Польщі: що відомо

10 червня в першій половині дня у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і виникла пожежа на заводі Mesko, де виробляються боєприпаси. Зазначається, що внаслідок вибуху загинув 59-річний працівник заводу, ще один зазнав поранення. Як повідомила директорка заводу Mesko Елжбета Сренявська, вибух стався в нещодавно збудованому центрі ракетного палива.

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