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Військовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії, - Міноборони країни

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Військовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії

Фінляндія заявила, що у понеділок, 10 червня, російський військовий літак порушив її повітряний простір. Інцидент стався вранці у східній частині Фінської затоки.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський літак зайшов на територію Фінляндії на глибину понад 2,5 км. Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення та негайно розпочали розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Bloomberg зазначає, що це перший подібний випадок від моменту вступу Фінляндії до НАТО. Як відомо, членом Альянсу країна офіційно стала 4 квітня 2023 року.

Востаннє російські літаки порушували повітряний простір Фінляндії у серпні 2022 року. Тоді у повітряний простір країни влетіли одразу два винищувачі РФ.

Нагадаємо, що 30 січня цього року німецькі ВПС піднімали в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір.

Читайте також: РФ випробовуватиме єдність НАТО гібридними атаками, - командувач армії Фінляндії Яккола

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Топ коментарі

  • YU ST
    Дві хвилини. Ердогану цього часу було більш ніж достатньо, щоб навіки подружитися з Путлєром, збивши його літака.
  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Чого не збили ? Порушив кордон- впав. Так повинно бути, чи ні? Це ж не боинг , це війсковий літак
  • Олег Шестакович
    Ох "занепокоєнь" буде!!!
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