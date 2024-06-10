Військовий літак РФ порушив повітряний простір Фінляндії, - Міноборони країни

Фінляндія заявила, що у понеділок, 10 червня, російський військовий літак порушив її повітряний простір. Інцидент стався вранці у східній частині Фінської затоки.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський літак зайшов на територію Фінляндії на глибину понад 2,5 км. Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення та негайно розпочали розслідування", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Bloomberg зазначає, що це перший подібний випадок від моменту вступу Фінляндії до НАТО. Як відомо, членом Альянсу країна офіційно стала 4 квітня 2023 року.

Востаннє російські літаки порушували повітряний простір Фінляндії у серпні 2022 року. Тоді у повітряний простір країни влетіли одразу два винищувачі РФ.

Нагадаємо, що 30 січня цього року німецькі ВПС піднімали в повітря винищувач через те, що російський військовий літак залетів у міжнародний повітряний простір.

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