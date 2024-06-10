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За тиждень бійці Нацгвардії знищили 2 комплекси "Муром", 34 танки, 17 складів боєкомплектів і 64 бліндажі

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нацгвардія

За тиждень з 3 до 6 червня 2024 року воїни Національної гвардії знищили багато техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний канал Міністра внутрішніх справ України - Ігоря Клименка.

Зазначається, що минулого тижня гвардійці знищили:

  •  34 танки
  •  23 одиниці броньованої техніки
  •  5 реактивних систем залпового вогню
  •  3 зенітних ракетних комплексів
  •  66 автівок ворога
  •  64 бліндажі та місця скупчень піхоти противника
  •  69 артсистем
  •  1 зенітний ракетний комплекс "ТОР"
  •  7 засобів РЕБ
  •  17 складів боєкомплекту

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Робота Нацгвардії зі знищення техніки окупантів

Також бійці Національної гвардії знищили 2 комплекси дальнього відеоспостереження "Муром-М".

Нагадаємо, 28 травня, в Ужгороді відкрився перший рекрутинговий центр Національної гвардії України. Тут можна влаштуватися на вакантні посади в частині Нацгвардії, що дислокується в регіоні.

Автор: Леся Карпенко

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