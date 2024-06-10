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Через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1,48 млн військовозобов’язаних, з них 220 тис. - жінки, - Міноборони

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застосунок резерв+

Через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз через застосунок "Резерв+" оновили свої дані 1 млн 480 тис. українців. І динаміка позитивна, вона свідчить про те, що українці довіряють застосунку. До речі, серед тих, хто оновив дані, 220 тисяч жінок-військовозобов'язаних", - сказав Лазуткін.

"Зараз показники реєстрації стабільні, але ми очікуємо, що після 18 червня, коли з'явиться QR-код, показники зростуть, тому що багато хто чекає, коли ця опція з'явиться, і, відповідно, саме тоді оновлять свої дані через "Резерв+", - додав він.

Спікер Міноборони зазначив, що важливість QR-коду в тому, що з його появою реєстрація в "Резерв+" набуває легітимності, і його можна буде показувати як повноцінний документ, нарівні з паперовим. Крім того, після 18 червня з'явиться нова опція, що дає змогу внести корективи в дані про реєстрацію військовозобов'язаних.

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Нагадуємо, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, відводить на оновлення даних два місяці.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    70-80% людей, які оновлюють дані в ТЦК та Резерв+, мають причини для відстрочки, - нардеп Камельчук.

    Тобто як всі ми розуміємо, в перші дні 18-22 травня зареєструвалися та оновили дані біля 1 млн. людей призовного віку які мають бронь або відсрочки.
    Решта і не думають.
    Тому все закономірно і застопорилось, з цим оновленням.
    Майже місяць пройшов, а поновили дані тільки 15% призовників, згідно повідомлення міноборони.
    В реальності до кінця строку оновить дані не більше 20-25% від призовників.
    І що далі?
  • GMB gaming
    менше 1.5 млн з 9-10 млн військовозабовʼязаних за майже половину відведених для оновлення 60 днів? І це при тому, що тільки заброньованих та з відсрочками до 3 млн?
    це повний провал. Оце і є справжній рівень легітимності влади. І тут голоси пенсіонерів і домогосподарок їм не допоможуть
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    п*****ж
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