У Баренцевому морі горить російський протичовновий корабель "Адмірал Левченко", - Плетенчук
У Баренцовому морі загорівся російський великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Поки що точні причини загоряння не відомі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
За словами речника, великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" загорівся у Баренцовому морі. Як зауважує Плетенчук, там екіпажу кілька сотень. Росіяни намагаються загасити полум'я.
"Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав Плетенчук.
ДОВІДКОВО:
"Адмірал Левченко" - російський есмінець, який став на озброєння Військово-морських сил СРСР у 1988 році. Тепер він входить до складу Північного флоту Росії. "Адмірал Левченко" несе на борту ударне озброєння — ракето-торпеди "Раструб", які підходять для ураження як підводних, так і надводних цілей. Енергетична установка корабля представлена чотирма газотурбінними установками, які розганяють корабель до 29 вузлів. Екіпаж — 385 матросів і офіцерів.