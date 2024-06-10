У Баренцевому морі горить російський протичовновий корабель "Адмірал Левченко", - Плетенчук

У Баренцовому морі загорівся російський великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". Поки що точні причини загоряння не відомі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

За словами речника, великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" загорівся у Баренцовому морі. Як зауважує Плетенчук, там екіпажу кілька сотень. Росіяни намагаються загасити полум'я.

"Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав Плетенчук.

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"Адмірал Левченко" - російський есмінець, який став на озброєння Військово-морських сил СРСР у 1988 році. Тепер він входить до складу Північного флоту Росії. "Адмірал Левченко" несе на борту ударне озброєння — ракето-торпеди "Раструб", які підходять для ураження як підводних, так і надводних цілей. Енергетична установка корабля представлена чотирма газотурбінними установками, які розганяють корабель до 29 вузлів. Екіпаж — 385 матросів і офіцерів.