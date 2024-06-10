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Росія завдала українському енергосектору збитків на понад 56 мільярдів доларів, - Київська школа екноміки

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Збитки української енергетики через війну

Внаслідок повномасштабної війни РФ проти України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 мільярди.

Про це йдеться в звіті Київської школи економіки, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять $50,5 млрд.

За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року складають понад $16,1 млрд. Найбільші збитки спричинили руйнування об’єктів генерації електричної енергії ($8,5 млрд), магістральних ліній передачі електроенергії ($2,1 млрд), а також нафтогазової інфраструктури ($3,3 млрд).

Водночас непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже $40,1 млрд, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — $39,6 млрд. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведенням демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах — $0,5 млрд.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • НБ
    Якщо держава нашими податками буде інвестувати в приватні компанії, то для приватних компаній в вартості обєктів має змінюватися. Але чи буде? Те що розгромлене в хлам сьогодні нічого не варте. Я не хочу щоб ми інвестували наші податки в приватний бізнес власників обленерго типу Фірташа, Бойка, Хомутиннника, Шуфрича, Коломойського, Ахмєтова і іншого корумпованого прокацапленого гівна які не здатні і не бажають відновлювати хапнуте за безцінь. Вважаю що все що будується і відновлюється в енергетиці за державні кошти має віднині належати державі.
  • віктор федорович 31ee1569
    А які збитки завдала Україна російській енергетиці?
  • Fjall_Raven
    це всього лиш невелика частка від тієї суми, яку вдалось накопити дерьмаку його братом за часть царювання))
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