Росія завдала українському енергосектору збитків на понад 56 мільярдів доларів, - Київська школа екноміки

Внаслідок повномасштабної війни РФ проти України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 мільярди.

Про це йдеться в звіті Київської школи економіки, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом "Відбудувати краще, ніж було", становлять $50,5 млрд.

За оцінками аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року складають понад $16,1 млрд. Найбільші збитки спричинили руйнування об’єктів генерації електричної енергії ($8,5 млрд), магістральних ліній передачі електроенергії ($2,1 млрд), а також нафтогазової інфраструктури ($3,3 млрд).

Водночас непрямі втрати енергетичного сектору оцінюються в майже $40,1 млрд, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — $39,6 млрд. Решта належить до витрат на розбір завалів та проведенням демонтажних робіт на пошкоджених об’єктах — $0,5 млрд.

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