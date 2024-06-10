ЗСУ успішно атакували українською зброєю Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, - Генштаб
Сили оборони 5 червня успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області РФ.
Про це повідомив Генеральний штаб у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
У Генштабі зазначили, що атака була здійснена "засобами українського виробництва".
За даними розвідки, у результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів. У перерахунку на гроші це складає близько 540 мільйонів доларів.
"Сили оборони України продовжують методично знищувати нафтопереробну галузь РФ. Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, що у травні видання Reuters повідомляло, що нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів.