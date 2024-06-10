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ЗСУ успішно атакували українською зброєю Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, - Генштаб

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ЗСУ успішно атакували українською зброєю Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, - Генштаб

Сили оборони 5 червня успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У Генштабі зазначили, що атака була здійснена "засобами українського виробництва".

За даними розвідки, у результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів. У перерахунку на гроші це складає близько 540 мільйонів доларів.

"Сили оборони України продовжують методично знищувати нафтопереробну галузь РФ. Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що у травні видання Reuters повідомляло, що нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • НБ
    Оце те що довго підкрадалось до кацапів на тоненьких волохатих ніжках.
  • YU ST
    Знаете сколько россии нужно зенитно-ракетных полков с комплексами большого радиуса действия, типа С-300 и С-400, чтобы закрыть всю свою территорию, хотя бы на уровне, как они закрывают временно оккупированный Крым?

    Минимум 1 266.

    А знаете, сколько у них на боевом дежурстве?

    44!
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