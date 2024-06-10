"Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні. ФОТО

АТ "Українська оборонна промисловість" і світовий оборонний гігант Rheinmetall відкрили перший в Україні спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Зазначається, що в рамках партнерства АТ "Українська оборонна промисловість" і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

Головне призначення нового майданчика - ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

"Розвиток партнерства з таким провідним світовим виробником озброєнь як Rheinmetall, свідчить про високий ступінь довіри, який отримав Укроборонпром від західних колег. Така довіра – результат наполегливої праці з розвитку компетенцій наших зброярів, впровадження реформи корпоративного управління та успішної роботи з побудови антикорупційної інфраструктури. Саме все це у комплексі робить Компанію та її підприємства конкурентоздатними, прозорими та привабливими для іноземних партнерів", – розповів голова наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" Давід Ломджарія.

В свою чергу генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер підкреслив, що для компанії "дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку".

Читайте: Україна наздогнала Росію за обсягами виробництва аналогів "шахедів", – гендиректор "Укроборонпрому"

"Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", - сказав він.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, цей проєкт, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall, створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування.

"Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК. Я вдячний керівництву німецького концерну за плідну взаємодію, яка дала змогу у стислі терміни обладнати та відкрити спільний виробничий майданчик", - додав Сметанін.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що "відкриття спільного з Rheinmetall виробничого майданчика – це не лише крок до Перемоги України, але й важливий етап у побудові Арсеналу вільного світу".

Також читайте: Обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі, - гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін