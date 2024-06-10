Польща та країни Балтії візьмуть участь у відбудові України, - Стефанчук

У вівторок, 11 червня, відбудеться Саміт парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Серед іншого очільники парламентів обговорять й проєкти з відбудови України, частина з яких вже розпочалася.

Про це розповів спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу під час робочого візиту до Польщі, пише LB, інформує Цензор.НЕТ.

"У відбудові України обов’язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія й Литва", - підкреслив він.

Стефанчук зазначив, що важливою залишається й допомога у відновленні цивільної енергетичної інфраструктури України, знищення якої є метою Росії.

Крім питання відбудови України, 11 червня глави парламентів обговорять й інші теми, а саме безпеку у регіоні, безпекову ситуацію в Україні й нагальні оборонні потреби України.

"Нині вкрай важливим є зняття будь-яких обмежень на використання для стримування агресора наданої нам партнерами зброї, а також захист нашого повітряного простору шляхом надання Україні авіації й систем ППО", - наголосив спікер Ради.

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Також глава парламенту зазначив, що сторони обговорять європейський і євроатлантичний порядок денний, в якому для України сьогодні головним питанням є якнайшвидший початок переговорів про вступ до ЄС й запрошення до членства у НАТО.

Спікер ВР також нагадав, що 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру, який збере низку світових лідерів які прагнуть якнайшвидшого повернення в Україну "справедливого й тривалого миру".

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