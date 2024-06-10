В уряді Німеччини закликали створити спецфонд для відновлення України поза федеральним бюджетом

Міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце закликала створити спецфонд для відновлення України поза федеральним бюджетом.

Про це пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

Шульце, яка представляє Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца, заявила, що зобов’язання Німеччини перед Україною мають бути "надійнішими".

"Допомога Україні не може відповідати принципам щорічного формування федерального бюджету, особливо з огляду на те, що її обсяг перевищує звичайний бюджет", - заявила міністерка.

Видання додає, що наразі міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер відмовляється створювати спеціальний фонд поза бюджетом на 2025 рік.

Нагадаємо, що 11 червня у Берліні відбудеться третя конференція з питань відновлення України. Президент Володимир Зеленський уже затвердив склад делегації.

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