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Зеленський приїхав на Конференцію з відновлення України в Німеччину

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський приїхав до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, URC2024 ( Ukraine Recovery Conference або Міжнародна конференція з питань відновлення України - Ред.) об’єднає уряди, десять із яких - на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть основним пріоритетом.

"З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО", - розповів Зеленський.

Крім того, він зустрінеться з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідаю військову базу, де проходять навчання наші військові.

Раніше Зеленський затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну на третій конференції з відновлення, що розпочинається завтра у столиці Німеччини Берліні.

Читайте: В уряді Німеччини закликали створити спецфонд для відновлення України поза федеральним бюджетом

Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Олег Олег e4c21766
    Крот ермак и связной кабахидзе на задании,а пианист под прикрытием.
  • Лис Микита 4754e778
    Андрій Борисович прибув на конференцію в Німеччину,в своїй улюбленій,нестіраній,помнутій піжамі,в супроводі Зеленського.
  • Small Jerboa
    Не гоните!
    Всім зрозуміло, що на конференцію приїхав довірена людина Єрмака - Ростислав Шурма.
    А Зеленський там тільки "на підтанцовці".
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