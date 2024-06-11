ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку, - Генштаб

Українські воїни збили російський штурмовик Су-25.

Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що на Покровському напрямку ворог 21 раз намагався вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 ворожих атак відбито. Ще два боєзіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Сили оборони знищили на цьому напрямку 198 окупантів, один танк, бойову броньовану машину, гармату чотири автомобілі та літак Су-25.

Нагадаємо 25 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський штурмовик Су-25. Це був шостий російський Су-25 збитий воїнами 110-ї бригади у травні цього року.

Читайте: Євлаш про ураження російського багатоцільового винищувача Су-57: Він системно не застосовувався