США зняли заборону на постачання зброї "Азову", - The Washington Post

Адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на Державний департамент США

"Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення "Азов" пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, закон, що отримав назву на честь сенатора Патріка Ліхі, забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які чинили серйозні порушення прав людини. Державний департамент не знайшов "жодних доказів" таких порушень, йдеться в заяві.

При цьому, представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли було знято заборону і чи вже надійшла американська зброя до "Азову". Відтепер бригада Нацгвардії "Азов" матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ українських захисників.

2015 року, після дезінформаційної кампанії, Палата представників США з ініціативи конгресмена від Демократичної партії Джона Коньєрса, який називав "Азов" "неонацистським", ухвалила поправки, які забороняли надавати військову допомогу українському добровольчому батальйону.

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