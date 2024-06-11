Росія звільнила з в’язниць групу жінок для участі у війні в Україні, - NYT

Росія наприкінці травня звільнила із в’язниць групу жінок які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Наразі невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті. Проте це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у своїх військових зусиллях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Зазначається, що військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом, повідомили колишні ув'язнені на умовах анонімності. Наразі незрозуміло, чи є це звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування ув’язнених жінок, пише видання.

"Військові вербувальники почали гастролювати по в’язницях для жінок по всій європейській частині Росії восени минулого року, більш ніж через рік після того, як сили країни почали пропонувати засудженим чоловікам помилування та зарплату в обмін на бойову службу. Проте досі засуджені жінки, які вступили на військову службу, залишалися ув’язненими без офіційних пояснень, згідно з інтерв’ю з колишніми та нинішніми ув’язненими чотирьох російських жіночих в’язниць", – пише The New York Times.

Видання нагадує, що близько 30 тисяч жінок відбували покарання в Росії на початку повномасштабного вторгнення.

Наразі невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті. Рік тому військові вербувальники пропонували ув’язненим з в’язниці під Санкт-Петербургом контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді підписалися близько 40 із 400 в’язнів колонії.

Нагадаємо, у лютому цього року стало відомо, що у Росії для участі у війні проти України активно вербують ув’язнених жінок. Жінкам, які погодяться підписати контракт, обіцяють два місяці навчання. А після завершення контракту - помилування.

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