Німеччина виділить понад 30 мільйонів євро кредиту на потреби української енергетики

Кошти спрямують на підвищення стійкості української енергосистеми та забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що 10 червня у Берліні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та членкиня правління державного Німецького банку розвитку KfW Крістіан Лайбах та директорка KfW по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко підписали кредитну угоду на суму 30,4 млн євро. Кошти для фінансування проєкту на пільгових умовах надав Уряд Німеччини. Відповідну гарантійну угоду від Уряду України підписав міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Ці кошти будуть спрямовані на підвищення стійкості української енергосистеми та забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі "Укренерго". Реалізація цього проєкту дозволить суттєво підвищити ефективність передачі електроенергії по країні та посилить синхронну роботу української та європейської енергосистем.", - йдеться в повідомленні.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький також додав, шо отримані кошти будуть направлені на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні. Після модернізації - це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. Також надане фінансування допоможе закупити дороговартісне високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення, за підтримки Німецького банку розвитку KfW, НЕК "Укренерго" вже залучило фінансову допомогу для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії на загальну суму близько 208,8 млн євро (з урахуванням нового кредиту).

Нагадаємо, за даними Київської школи економіки, внаслідок повномасштабної війни РФ проти України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 мільярда.

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