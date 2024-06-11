У Бєлгородській області за останні декілька днів російські літаки "загубили" одразу три авіабомби
6 та 8 червня літаки армії РФ загубили одразу три авіабомби над Бєлгородською областю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський Telegram-канал ASTRA.
Перші два інциденти трапилися 6 червня. Тоді з російських літаків "позаштатно зійшли" одразу дві авіабомби. Одна з них впала за 2 км від села Батрацька Дача, друга — за 2 км від села Поляна в Шебекінському міському окрузі.
Третю бомбу росіяни загубили 8 червня. Тоді за 800 метрів від села Новотроївка впала ФАБ-1500. Як зазначає Telegram-канал, бомба "не долетіла" до кордону з Україною 30 кілометрів.
Росіяни стверджують, що в усіх трьох випадках нібито обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, з березня по квітень 2024 року росіяни "втратили" на території Бєлгородської області 20 боєприпасів.