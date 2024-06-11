Росіяни минулої доби завдали майже 550 ударів по Запорізькій області, три особи дістали поранення

Протягом доби під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів Запорізької області. У Пологівському районі внаслідок удару росіян дістали поранення три особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двох жінок та чоловіка поранено під час атаки росіян по Пологівському району. Впродовж доби окупанти 548 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

ворог завдав 5 авіаційних ударів по Цвітковому та Кам'янському;

220 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку;

22 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку та Малинівку;

301 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська.

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