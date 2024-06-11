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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 520 850 осіб (+1100 за добу), 350 літаків. 7902 танки, 13690 артсистем, 15176 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 520 850 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,
  • танків  ‒ 7902 (+23) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 15176 (+32) од,
  • артилерійських систем  – 13690 (+46) од,
  • РСЗВ   – 1099 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 842 (+5) од,
  • літаків  – 359 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня   – 11023 (+13),
  • крилаті ракети  ‒ 2278 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2288 (+21)

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Втрати ворога на 11 червня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Sergei M ce156981
    П'ять засобів ППО - гууд!
  • vita gunesh
    Дякуємо ЗСУ👍👍👍👍👍🇺🇦 Спецтехніка рекорд!
  • Василь Довганенко ae825908
    Да, такі дані показують що лише невеличка кількість українців купається в Тисі. А решта херячить падлів , і далі буде херячити п.дорів.
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