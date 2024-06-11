Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 520 850 осіб (+1100 за добу), 350 літаків. 7902 танки, 13690 артсистем, 15176 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 520 850 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,
- танків ‒ 7902 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,
- артилерійських систем – 13690 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 842 (+5) од,
- літаків – 359 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21)