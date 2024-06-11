Російський Су-34 розбився у горах Північної Осетії, екіпаж загинув

У гірській місцевості Північної Осетії 11 червня розбився російський винищувач Су-34. Члени екіпажу не вижили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони РФ.

"У Республіці Північна Осетія - Аланія у гірській місцевості при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-34 ВКС Росії. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Екіпаж загинув", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на борту було два пілоти.

"Попередня причина авіакатастрофи - технічна несправність. На місце падіння літака вилетіла комісія ВКС", - зазначає Міноборони РФ.

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