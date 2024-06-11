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Україна має вікно можливостей трансформувати свою економіку. Але успіх залежить від лідерства в Києві, - Пріцкер

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Україна наразі має вікно можливостей для того, щоб переорієнтувати всю країну на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО. Захід може допомогти з інвестиціями, від України ж потрібне гарне урядування тих, хто керує реконструкцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це на Конференції з відновлення України в Німеччині заявила  спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України  Пенні Пріцкер.

"Україна має вікно можливостей трансформувати свою економіку та переорієнтувати країну на шлях інтеграції до ЄС та НАТО. Але колективні інвестиції, які всі ми робимо - чи то некомерційні організації, чи то країни-донори, компанії-донори, приватний сектор і комерційно орієнтовані організації - усі ці зусилля, усі колективні зобов’язання, які представлені у цій кімнаті та в багатьох частинах світу, ґрунтуються на хорошому врядуванні тих, хто керує реконструкцією", - зазначила Пріцкер.

Та додала, що успіх залежатиме від керівництва у Києві

"І якість лідерства в Києві має відображати чесність, єдність і демократичні цінності, які представляють справжній відрив від пострадянського минулого, відрив, якого прагне Україна, якого прагне народ України. Тож це головне, що, на мою думку, ми повинні взяти з цієї конференції" – наголосила Пріцкер.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Gal
    Хто буде трансформувати?! Клоуни -шоумени, дебільні безуглі? Чи продажні гниди?
  • Gary Grant
    Зам.прокурора зі своєю шльондрою на Porsche.
  • Всеволод Марчелло
    Читайте уважно і думайте! Тьотка Пріцкер, якщо її слова перекласти на побутову мову, означає, що вила вам в бік та сраку, поки "лідерством" в Україні володіють ЗЕлупо-Дєрмак та їхній кодло-кагал.
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