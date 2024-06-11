Рашисти минулої доби завдали ударів по 14 населених пунктах Херсонщини, одна особа дістала поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади та автомобіль", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, у громаді внаслідок обстрілів пошкоджено 7 приватних будинків та 2 багатоповерхівки, а також 2 будівлі освітніх закладів.

"За минулу добу одна жінка зазнала поранень. Їй надана медична допомога", - повідомив Мрочко.

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