Розпочинається конференція з відновлення України. У Берліні мають підписати низку документів
Сьогодні, 11 червня 2024 року, у Берліні розпочинається конференція з відновлення України - Ukraine Recovery Conference, у якій візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Хто візьме участь у конференції?
Як зазначається, участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн.
Саме на залученні громадянського суспільства та ролі зв’язків між містами, громадами, муніципалітетами зробила акцент приймаюча сторона, Німеччина. Отже, на конференцію прибули мери низки міст України, в тому числі зі сходу нашої держави. Спектр питань, які будуть обговорені на численних панелях є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та багато інших.
На полях конференції планується підписати кілька документів.
Програма візиту Зеленського до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський окрім участі в роботі власне конференції, проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенткою Бундестагу Бербель Бас і главою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни ЗСУ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Володимир Зеленський приїхав до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.