Розпочинається конференція з відновлення України. У Берліні мають підписати низку документів

Сьогодні, 11 червня 2024 року, у Берліні розпочинається конференція з відновлення України - Ukraine Recovery Conference, у якій візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Хто візьме участь у конференції?

Як зазначається, участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн.

Саме на залученні громадянського суспільства та ролі зв’язків між містами, громадами, муніципалітетами зробила акцент приймаюча сторона, Німеччина. Отже, на конференцію прибули мери низки міст України, в тому числі зі сходу нашої держави. Спектр питань, які будуть обговорені на численних панелях є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та багато інших.

На полях конференції планується підписати кілька документів.

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Програма візиту Зеленського до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський окрім участі в роботі власне конференції, проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенткою Бундестагу Бербель Бас і главою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни ЗСУ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Володимир Зеленський приїхав до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.