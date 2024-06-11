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Розпочинається конференція з відновлення України. У Берліні мають підписати низку документів

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конференція з відновлення України

Сьогодні, 11 червня 2024 року, у Берліні розпочинається конференція з відновлення України - Ukraine Recovery Conference, у якій візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Хто візьме участь у конференції? 

Як зазначається, участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн.

Саме на залученні громадянського суспільства та ролі зв’язків між містами, громадами, муніципалітетами зробила акцент приймаюча сторона, Німеччина. Отже, на конференцію прибули мери низки міст України, в тому числі зі сходу нашої держави. Спектр питань, які будуть обговорені на численних панелях є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та багато інших.

На полях конференції планується підписати кілька документів.

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Програма візиту Зеленського до Німеччини 

Президент України Володимир Зеленський окрім участі в роботі власне конференції, проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком-Вальтером Штайнмаєром, президенткою Бундестагу Бербель Бас і главою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни ЗСУ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Володимир Зеленський приїхав до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Valery Koulga
    Там вже все знають! Тому я так думаю що давати будуть дозовано і в обмежений час - наприклад до Нового Року. А зараз там вже мабуть думають, як найти українця на престол, який не крав і буи байдужим до лестощів його дупи язиком. Складнішої задачі перед Заходом ще не стояло!
  • Василь Васько 5a407c1e
    Чому б донорам не проводити самим тендери на відновлення, так хоч контролювали б свої кошти. Цих зелених дєрмакаковських бариг і близько підпускати до коштів не можна
  • Ding Dong 89306110
    Выделят деньги на так называемое восстановление и бабло будет успешно распилено, ничего нового, всё по-старому.
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