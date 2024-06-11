Печерський суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека у справі про незаконні подарунки, - Bihus.Info

Нацагентство із запобігання корупції склало протокол на колишнього замголови Нацполіції Дмитра Тишлека після того, як ЗМІ дізналися, що він отримав коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в розкішних помешканнях, які йому не належали. Втім, Печерський суд Києва "відмазав" чиновника, перетворивши справу про незаконні подарунки на цирк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у власному розслідуванні Bihus.Info.

Проживання в елітній нерухомості як подарунок

Як зазначається, Тишлек користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв. м, яка належала відомому ідеологу проєкту "Велике будівництво" Юрію Голику. Впродовж терміну користування експоліцейський "зекономив" на оренді 617 тис. грн, що вважається незаконним подарунком.

Також НАЗК встановило, що Тишлек отримав від знайомої ще один незаконний подарунок у вигляді безоплатного проживання у приватному будинку поблизу Києва площею понад 320 кв. м, що складає ще 225 тис. грн неоплаченої оренди. Маєток належить Наталі Нечепоренко, чия родина є бізнес-партнерами російського кримінального авторитета Андрєя Іманалі.

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Справа розвалилася у Печерському райсуді Києва

НАЗК направило адмінпротокол щодо цих порушень до Печерського райсуду Києва, де справа розвалилася. Суд вирішив, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе, водночас є докази, що Тишлек, виявляється, за власні кошти обставив квартиру на 910 тисяч гривень, у той час як НАЗК це облаштування оцінило всього у 130 тисяч. Тобто нібито у такий спосіб експоліцейський заплатив за оренду.

Появу у себе таких грошей Тишлек пояснив тим, що його дружина позичила 4,5 мільйона гривень у своєї матері, яка мешкає в Росії.

Щодо будинку під Києвом, то тут суд просто дійшов висновку, що правоохоронець там не жив.

Що відомо про суддю, яка ухвалила рішення щодо Тишлека?

Як дізналися журналісти, рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Гречана, яка донедавна була одружена зі співробітником Національної поліції. Журналісти нарахували у подружжя нерухомості на 14 млн гривень, про яке у деклараціях Гречаної нічого не сказано. Журналісти кажуть, що саме ця суддя раніше "поховала" справу колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, якого також підозрювали в отриманні незаконних подарунків.

Розслідування журналістів щодо заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека

Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Згідно з документом, який опинився у розпорядженні Цензор.НЕТ, у 2005 році дружина Тишлека Олександра Балакай просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки РФ, згідно з розслідуванням журналістів Bihus.info, досі залишається чинним. Крім того, за даними джерел, у 2015-2017 роках вона регулярно їздила до Росії та в окупований РФ Крим.

У відповідь заступник голови Нацполіції Тишлек заявив, що ЗМІ "спотворили факти" в розслідуванні про російський паспорт його дружини. А також, що він збирається звертатися до ДБР щодо цієї ситуації.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Також у МВС України на запит Цензор.НЕТ, повідомили, що Тишлек повернувся до виконання своїх обов’язків, оскільки проведене службове розслідування не виявило фактів, які б свідчили про наявність зв’язків Тишлека з будь-якими кримінальними авторитетами, в тому числі згадуваними в журналістському розслідуванні. Також перевірка не виявила й інших підстав для звільнення Тишлека з посади.