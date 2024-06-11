Рашисти атакували Нікополь та район: Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та будинки
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Російські війська ввечері та вранці атакували Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини дронами-камікадзе та артилерією.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Так, ввечері було атаковано Нікополь та Марганецьку громаду. А вранці знову атакували райцентр.
"Там пошкоджені інфраструктурний об’єкт, 3 приватні будинки й господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає", - додав очільник області.