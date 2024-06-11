Виборча кампанія Байдена почала офіційно називати Трампа "засудженим злочинцем"

Речник виборчої кампанії чинного американського президента Джо Байдена Аммар Мусса офіційно назвав кандидата у лідери Штатів Дональда Трампа "засудженим злочинцем", оскільки за його каденції рівень тяжкого криміналу у США був значно вищим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"Дональд Трамп - засуджений злочинець, який спричинив найбільший сплеск насильницьких злочинів за понад століття", - заявив Мусса.

Таким чином речник привернув увагу до останнього звіту щодо злочинної активності у США, на який зазвичай зважають республіканські виборці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден відреагував на рішення суду у справі Трампа: Ніхто не може бути вищим за закон

Рівень злочинності у США

Згідно з ним, насильницькі злочини значно зменшилися після приходу Байдена до влади, і їхня кількість продовжує скорочуватися. Так, на початку цього року було скоєно на 15% менше злочинів порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а кількість вбивств і зґвалтувань знизилася на 26%.

"Президент Байден наполегливо працював, щоб навести порядок у безладі, і це працює", - наголосив речник кампанії чинного президента.

Мусса додав, що американці не можуть дозволити собі ще 4 роки правління Трампа, який намагається позбавити правоохоронні органи коштів і обіцяє помилувати бунтівників, які були жорстокими під час нападу на Капітолій.

Читайте також: Байден і Трамп зустрінуться для дебатів 27 червня і 10 вересня

Нагадаємо, у четвер, 30 травня, суд присяжних у Нью-Йорку визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у 34 епізодах у справі про фальсифікування ділових документів з метою приховування факту виплат колишній порноакторці Стормі Деніелс перед виборами у 2016 році в обмін на її мовчання.

У п'ятницю, 31 травня, республіканець пообіцяв оскаржити судовий вердикт.