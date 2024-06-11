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Ворог окупував село Іванівське біля Часового Яру, - DeepState. КАРТА

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Війська РФ окупували село Іванівське біля Часового Яру

Російські загарбники просунулися біля 2 населених пунктів та захопили село Іванівське Донецької області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське. Уточнено лінію зіткнення в Кліщіївці", - йдеться у повідомленні.

Окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру
Окупанти захопили село Іванівське біля Часового Яру

Раніше повідомлялося, що росіяни окупували Нетайлове та просунулися біля кількох населених пунктів, зокрема й Часового Яру.

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Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Влад Крук 4a77c760
    "Перемоги" Сирського ?Це вам не Залужний.....
  • Kravchenko Igor
    Треба туди всіх "посилателей войськ" з Польші перевезти, і хай відвойовують від першого лиця.
  • FJKYTR JYTEDYTD
    Translator

    ну що зедебіли вам ще по приколу
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