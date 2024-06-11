Протягом доби на фронті відбулось 100 бойових зіткнень, найбільше атак ворога у Донецькій області, - Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулось загалом 100 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали 62 авіаційних ударів, зокрема застосувавши 95 КАБів. Російські окупанти здійснили близько 4000 обстрілів, зокрема 149 з застосування реактивних систем залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Бойові дії на сході

Минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ відбили 27 атак в районі населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Карлівка, Уманське, Євгенівка, Яснобродівка, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Харківському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення, ворог продовжує наступальні дії. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке Харківської області.

Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Куп’янському напрямку. Бої точилися у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Сеньківка, Піщане, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Дружелюбівки Харківської області, Серебрянського лісництва, Невського, Греківки Луганської області, Тернів, Торського Донецької області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 7 атак в районі населеного пункту Виїмка.

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На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника прорвати оборону українських військ у районі Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нового Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Красногорівка, Парасков’ївка, Георгіївка та Костянтинівка ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Ситуація на півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське, Водяне, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулося 3 бойові зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на Лівобережжі Дніпра. Минулої доби російські загарбники здійснили дві атаки на позиції Сил оборони на цьому напрямку.

Сили оборони України за минулу добу вразили 13 районів зосередження особового складу та техніки ворога, 7 засобів протиповітряної оборони, 2 засоби ракетних військ і артилерії, одну радіолокаційну станцію.

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