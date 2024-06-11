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"Азов" підтвердив зняття заборони США на поставку зброї бригаді: Підвищить боєздатність та збереже життя

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Азов має право отримувати зброю від США

Бригада спецпризначення "Азов" підтвердила, що має право на отримання допомоги від США.

Про це йдеться в заяві "Азову", інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки", - зазначили там.

У бригаді наголосили, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але, що найголовніше, сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.

Нагадаємо, раніше The Wasington Post повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена зняла заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    Вітання героям АЗОВу- хай згине в перемозі України Зевлада Кремлівської шушери на Банковій
  • Наталия Гончар
    Білецький... а де його пахан Аваков ? він в АЗОВі? Гаглішвілі ж він притягнув до України?
  • Alexei Alex
    Але ми й досі не можемо використовувати американскі турнікети. І США тут ні до чого. Просто хтось із підорасів нормально заробляє на наших аптечках, вкладаючі туди китайські турнікети, які не працюють і вбивають гарантовано на відміну від кулі або уламків
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