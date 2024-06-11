Понад 800 військових армії РФ поховано в окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму відомо про понад 800 похованих військових армії РФ.

Про це повідомили у представництві президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулися поховання щонайменше 825 солдатів російської армії. 634 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення", - зазначили там.

Також, розповіли у представництві, підтверджено взяття в полон щонайменше 44 військовослужбовців РФ з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України.

"Крім високих грошових виплат, окупанти заманюють на війну проти України можливістю безоплатного отримання земельної ділянки. Крім того, у центрах зайнятості стали частіше проводити зустрічі безробітних із представниками військкоматів", - йдеться в повідомленні.

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