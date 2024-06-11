Триває атака окупантів в напрямку Вовчанська, в районі Красногорівки бій, - Генштаб

Від початку цієї доби, 11 червня 2024 року, по всій лінії фронту вже відбулося 37 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

Як зазначається, загарбники здійснили два ракетні удари, чотири авіаційні удари десятьма керованими авіабомбами, задіяли 40 дронів-камікадзе і здійснили близько 500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них - безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районі Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбивали вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

На Сіверському напрямку успішно відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.

"На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. На цей час триває сім бойових зіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини.

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На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки. Вчора на напрямку окупанти втратили 76 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири танки, чотири ББМ та чотири автомобілі.

Обстановка на Півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог активізувався у районі Чарівного - триває три бойових зіткнення. Окупанти отримують жорстку відсіч.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив чотири спроби покращити тактичне положення в районі Малої Токмачки і Щербаків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.