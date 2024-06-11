У центрі Запоріжжя розстріляли відстороненого директора департаменту міськради Денщіка: він помер у лікарні, вбивцю розшукують. ФОТОрепортаж

Вранці 11 червня 2024 року у середмісті Запоріжжя було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, останній від поранень помер у лікарні. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи.

"11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.

Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

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За даними місцевих ЗМІ, йдеться про Максима Денщіка - відстороненого від виконання обов‘язків Директора департаменту правового забезпечення міської ради.

















