Суд залишив експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва під вартою до 19 липня

Київський апеляційний суд залишив під вартою експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва без права на заставу до 19 липня 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Адвокат Руслан Волинець розповів, що прокурор, попри завершення розслідування, просив залишити запобіжний захід в силі через ризики: впливу на свідків, втечі за кордон, знищення або спотворення доказів, продовження здійснення злочину. З них суд підтримав перші два.

"Прогнозовано, продовжили (запобіжний захід. - Ред.). Хоча насправді по "втечі за кордон", просте, логічне питання. Кажу суддям, от у нас зараз засідання відбуваються раз на місяць, буває два рази. У нас там, умовно, 40 томів справи, 50 свідків. Тобто це до вироку, ну, в кращому випадку, років три, а то і всі п'ять. А навіщо йому (Богуслаєву. - Ред.) зараз тікати? Якби він знав, що завтра його можуть посадити на 15 років і він втікає - це логічно. Він розуміє, що вирок буде через три чи п'ять років. Ходи собі, судись, доказуй. То навіщо йому зараз тікати?", - сказав захисник.

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Волинець додав, що адвокати разом із Богуслаєвим майже ознайомилися із доказами у справі.

"Зі свідками зараз ситуація вийшла вже за межі сталої практики. Ризик впливу на свідків, його знімають, як правило, коли слідство закінчується і справа передається до суду. Інакше, це замкнуте коло. Свідків будуть допитувати роки через два, і весь цей час людина сидить (в неволі – ред.). Ми в суді пропонували: давайте спочатку свідків допитаємо, а потім досліджувати докази будемо. Прокурор заперечив, суд підтримав, поки в нас така ситуація", - додав він.

Наступне судове засідання у справі Богуслаєва відбудеться на початку липня.

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Справа Богуслаєва

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали правоохоронці.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ.

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ"

19 лютого суд залишив Богуслаєва під вартою до 18 квітня без права на заставу.

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