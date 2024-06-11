У РФ студентам з Африки перестали видавати навчальні візи, їх вербують до лав російської армії, - Центр нацспротиву

Влада Росії не видає навчальні візи іноземним студентам. Натомість Кремль вербує їх до участі у війни проти України та змушує підписувати контракти із міністерством оборони РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином Росії вдалося залучити до лав своєї армії тисячі іноземних студентів та робітників. Останнім також різко перестали продовжувати робочі візи, без цього документу залишатися у РФ немає шансів, наголошує ЦНС.

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У ЦНС зауважили, що є випадки, коли африканські студенти не отримали відповідної візи й водночас уникнули підписання контракту. Їм вдалося підкупити потрібних чиновників і таким чином розв'язати своє питання.

"Росія активно вербує вбивць з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - додали у Спротиві.

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