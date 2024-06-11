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Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

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ЗСУ контролюють Іванівське на Донеччині

Російькі війська не окупували село Іванівське на Донеччині, воно перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - розповів він.

За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Раніше аналітики DeepState заявили, що війська РФ окупували Іванівське біля Часового Яру.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Хто регулярно дивиться мапу, той пам'ятає, що Іванівське ще три місяці тому було наполовину окуповане, наполовину в сірій зоні. Той останній клаптик на пару десятків будинків тримався десь місяць. І от, прогнозовано, русня заграбастала його собі.
    Ця "Хортиця" останнім часом забагато киздить.
  • Roman Stambul
    мабудь хлопці тримаються за руїни останьої хати....
  • Vyacheslav Horbokon
    Я так розумію , що ми до останнього солдата останню хату тримаємо?
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