Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"
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Російькі війська не окупували село Іванівське на Донеччині, воно перебуває під контролем ЗСУ.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - розповів він.
За словами Волошина, окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.
Раніше аналітики DeepState заявили, що війська РФ окупували Іванівське біля Часового Яру.