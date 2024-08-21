Російська влада заявила про "одну з наймасштабніших атак дронів" на Москву

Сили протиповітряної Міноборони РФ відбили атаку 10 безпілотників, які летіли на Москву. Собянін назвав цю атаку однією з наймасштабніших.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

За словами Собяніна, був створений ешелонований захист Москви від ворожих БПЛА, який допоміг успішно відбити всі атаки. Силами ППО Міноборони цієї ночі збито 10 штук.

"Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час", - резюмував мер.

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