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Російська влада заявила про "одну з наймасштабніших атак дронів" на Москву

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Москву атакували безпілотники

Сили протиповітряної Міноборони РФ відбили атаку 10 безпілотників, які летіли на Москву. Собянін назвав цю атаку однією з наймасштабніших.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

За словами Собяніна, був створений ешелонований захист Москви від ворожих БПЛА, який допоміг успішно відбити всі атаки. Силами ППО Міноборони цієї ночі збито 10 штук.

"Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час", - резюмував мер.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Raisa Lenfer
    Щоб на вас курва ,небо впало,не тільки наші дрони. Клоака чортова!
  • arye z.
    Наприклад, щоб подивитися, як вони самі себе ідіотами виставляють. Найкращий радянський фільм з галузі військової пропаганди - "Офіцери", і головна фраза з нього - "Есть такая профессия, Родину защищать"
    Цікаво поспостерігати, де саме вони "защищают Родіну" за сюжетом фільму:
    1 У пісках Каракумів
    2. У Китаї.
    3. В Іспанії
    4. У Чехословаччині
    Єдине "так", це Велика Війна, де справді "защищали Родіну", але й там не треба скидати з рахунків, що самі на пару з Гітлером цю війну і почали, коли вторглися до Польщі. Просто не пощастило, і не вони перші напали на Гітлера, а Гітлер напав на них
  • phantom4
    То було у фільмі "Ати бати..", де роль єфрейтора святкіна грав Биков.
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