За період війни прикордонники викрили 515 організованих груп, які допомагали ухилянтам

515 злочинних організованих груп допомагали незаконно перетнути кордон України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Їх викрили прикордонники у співпраці з іншими правоохоронцями. Найчастіше українці незаконно намагаються перетнути кордон до Молдови та Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналістам "Слідства.Інфо" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Зазначається, що прикордонники щодня фіксують спроби українців незаконно перетнути кордон на різних ділянках. Намагаються діяти як поодиноко, так і групами осіб. Більшість з них звертаються до злочинних організованих груп, які поширюють свої повідомлення у телеграм-каналах та інших соцмережах.

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"Починаючи з 2022 року, щонайменше 515 злочинних груп було викрито у співпраці прикордонників з іншими правоохоронцями. Загалом це близько 1 500 осіб. За це порушники платять злочинцям кошти і досить немалі. Як правило ці суми коливаються від 3 до 12 тисяч доларів, але є випадки, коли представникам злочинних груп платять і більше", - розповідає речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Організатори злочинних груп перебувають здебільшого за кордоном або живуть у різних областях України. Онлайн вони знаходять пособників, це жителі прикордоння, які добре знають місцевість. Інколи організатори залучають неповнолітніх у ролі провідників до лінії державного кордону.

"Останні три роки найчастіше українці незаконно намагаються перетнути кордон до Молдови та Румунії. Рідше - до Угорщини і Словаччини. По кожній такій схемі заводиться кримінальна справа щодо незаконного переправлення осіб через кордон (стаття 332 КК України)", - додає Андрій Демченко.

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