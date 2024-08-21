Росіяни створили нову окупаційну структуру на ТОТ Херсонщини, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини загарбники створили "раду з інвестицій та промислового розвитку".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово захоплених територіях Херсонщини окупанти створили "раду з інвестицій та промислового розвитку", яка буде допомагати займатись розграбуванням захоплених підприємств регіону", - ідеться в повідомленні.

До складу так званої ради увійшли росіяни: Володимир Боделан, Руслан Сіртланов, Тихон Балаянц й інші неназвані учасники, чий бізнес потрапить під санкції. Завдання ради нібито сприяти інвестиціям.

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"Проте інвестиціями окупанти називають пограбування та захоплення майна тих, хто покинув регіон через окупацію: вивезення обладнання, або захоплення цехів. Таким чином учасники ради - це мародери, які будуть притягнуті до відповідальності", - зауважують в ЦНС.