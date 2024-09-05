В 7 день Паралімпіади-2024 українські спортсмени здобули 7 медалей, 4 з яких золоті
Українські паралімпійці вибороли 7 медалей (4 золоті та 3 срібні) в 7 змагальний день Паралімпіади-2024.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство молоді та спорту.
Так плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса вибороли золото та срібло на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.
Ще один плавець, Андрій Трусов приніс золото на дистанції 50 метрів вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд — 26,38 секунди. Раніше він здобув три срібла.
Ще одне срібло в активі плавчині Анни Стеценко на дистанції 100 метрів вільним стилем.
Збірна України також стала чемпіоном у змішаній естафеті з плавання 4×100 метрів вільним стилем. Це здобуток Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Ярослава Денисенка та Анни Стеценка.
Четверте золото 4 вересня здобула Анастасія Москаленко. Вона перемогла у фіналі штовхання ядра, встановивши новий світовий рекорд – 8 метрів.
А дебютантка Паралімпіади в Парижі у штовханні ядра Марія Шпатківська здобула срібну нагороду з результатом 12.35 метри, але в іншому класі.
Українській збірні вдалось зберегти 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024. У наших спортсменів уже 52 медалі, зокрема:
- 13 золотих;
- 18 срібних;
- 21 бронзова.