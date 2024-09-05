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Над Гомелем у Білорусі збивали "шахеди", - Беларускі Гаюн. ВIДЕО

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У ніч на 5 вересня у місті Гомель (Білорусь) пролунали вибухи. Місцеві заявляють про роботу сил ППО по російських "шахедах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

"Два звуки вибуху чули у Гомельському районі о 01:34 та 01:36. За попередніми даними, люди чують та бачать антидронну роботу у білоруському небі", – зазначили у Telegram-каналі.

Про вибухи пишуть і місцеві жителі Гомеля. За припущеннями деяких із них, вибухи були над південною околицею міста. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВПС Білорусі піднімали в небо винищувач: Щонайменше 4 "Шахеди" вночі залетіли на територію країни, - "Беларускі Гаюн"

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Urs
    було би добре, якби хоч один впав на лукашенківську курку, яка несе йому золоті яйця - на ГХЗ.
  • Kondrat 5cfec1bc
    Але бульбофюрер вважає,що йому загрожує лише Україна і Польща...
    Хоча все він прекрасно розуміє,просто викручується.
  • 12345 4b213941
    с Ненацка
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